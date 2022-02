Sorpreso a spacciare marijuana a 18anni: arrestato dai carabinieri Il giovanissimo si trova agli arresti domiciliari

Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Borgo Carillia, insieme ai colleghi di Altavilla Silentina, hanno arrestato, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 18enne del posto. Il presunto pusher, dopo essere stato sorpreso nella zona mentre cedeva marijuana ad un assuntore di Eboli, è stato bloccato dai militari dell'arma.

Sottoposto in seguito dalle forze dell'ordine a una perquisizione personale il giovanissimo sarebbe stato trovato in possesso di 2,5 grammi di hashish e 2,2 grammi di marijuana, in dosi già confezionate per la futura vendita. Il 18enne si trova ora agli arresti domiciliari nella sua abitazione.