Non smonta la struttura, scatta il sequestro presso uno stabilimento a Vibonati Emerse anche irregolarità in materia di tutela delle bellezze paesaggistiche

Controlli ambientali da parte dei militari dell'ufficio marittimo di Sapri. Nel mirino dei controlli gli arenili del Cilento. In mattinata è scattato il sequestro preventivo per una struttura all’interno di una porzione di demanio marittimo nella frazione di Villammare, nel comune di Vibonati.

In particolare, è stata sequestrata una struttura in legno, per una superficie totale di 124 mq, composta da travi infisse nella sabbia con sovrastante tavolato. Ritrovato e confiscato anche altro materiale accatastato, come tavole e mattonelle in calcestruzzo, utilizzate per la realizzazione di uno stabilimento balneare.

Dalle verifiche è emerso che il concessionario non ha rispettato l’obbligo di provvedere allo smontaggio e sgombero della struttura al termine della stagione estiva. Il responsabile è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria e le opere sequestrate sono state affidate allo stesso in custodia giudiziale, senza facoltà d’uso. Nel corso degli accertamenti sono emerse anche irregolarità in materia di tutela delle bellezze paesaggistiche.