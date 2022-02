Bombe e attentati nell'agro: i carabinieri presidiano anche la movida Intanto operativa la nuova caserma dei carabinieri a Nocera Superiore

La marcia per la legalità, che si è tenuta il 16 febbraio scorso a Nocera inferiore, che ha visto cittadini, istituzioni e associazioni, uniti per dare un freno alle recrudescenze criminali sul territorio, aveva chiesto a gran voce una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio. Una prima risposta è arrivata proprio con l'operatività della nuova caserma dei carabinieri a Nocera Superiore, all’interno della sede in via Petrosino. Un presidio importante come chiarisce il comandante provinciale dei carabinieri di Salerno Gianluca Trombetti.

“L'agro nocerino sarnese è un'area per noi strategica dal punto di vista della prevenzione delle criminalità quindi avere un altro presidio è prioritario. C'è bisogno dunque – continua Trombetti - di fare un duplice lavoro, sia dal punto di vista investigativo che dal punto di vista preventivo. L'attività investigativa è coordinata all'evolversi degli eventi, l'attività preventiva richiede invece una presenza più strutturata per evitare che certi fenomeni si intensifichino o diventino endemici.

Proprio in quest'ottica abbiamo rafforzato la nostra presenza”. I carabinieri presidieranno poi anche la movida, spiega il comandante Trombetti: “L'arma mette nell'area centrale della città di Nocera, proprio dove ci sono stati fatti allarmanti in queste settimane una stazione mobile che vigilerà sopratutto nei fine settimana”.