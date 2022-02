Rissa dopo la partita di Prima Categoria, cinque persone in codice rosso Il match di vertice del girone F tra Faiano e San Gregorio Magno: la denuncia degli ospiti

Ancora violenza sui campi del calcio minore. L'ultimo episodio sul terreno di gioco dello stadio delle "Donne di Santa Tecla" a Montecorvino Pugliano, dove domenica si è disputato il match tra il Faiano e l'Atletico San Gregorio.

La squadra ospite ha denunciato una brutale aggressione, con un pesante bilancio: "Tre dirigenti e due tesserati sono in ospedale in codice rosso con fratture del setto nasale e punti di sutura. Un fatto di cronaca che non deve mai accadere per una partita di calcio - si legge nella nota ufficiale diramata dal club di San Gregorio Magno -. Persone che partecipano a questi campionati per passione, si ritrovano a non poter tornare a casa dalle proprie famiglie per aver subito aggressioni. Siamo vicini alle persone coinvolte sperando che ritornino presto a casa e in buona salute".

La partita, particolarmente sentita perché vedeva di fronte la prima e la seconda squadra in classifica del girone F, è degenerata in violenza. I feriti sono stati trasferiti tra gli ospedali di Salerno, Oliveto Citra e Battipaglia.