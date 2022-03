"Intitolare ad Anna Borsa un luogo pubblico nella città di Pontecagnano" Sinistra italiana, in accordo con la Federazione Provinciale, invia la richiesta al sindaco Lanzara

Sinistra italiana circolo Pontecagnano Faiano, in accordo con la Federazione Provinciale, a valle del femminicidio che ha visto vittima Anna Borsa, ha ritenuto di chiedere all’Amministrazione Comunale di attivare le procedure di legge per intitolare a questa nostra concittadina un luogo pubblico della città di Pontecagnano.

E' stata quindi inviata una missiva al sindaco con le diverse motivazioni della richiesta. Questo il testo:

"La morte di Anna Borsa, vittima dell’ennesimo femminicidio, ha colpito duramente la nostra comunità. Pontecagnano Faiano ha vissuto sgomenta questo episodio di violenza che inconsciamente riteneva appartenesse ad altri luoghi. Questa sensibilità è testimoniata dalla numerosa e commossa partecipazione alla fiaccolata in ricordo di Anna. Anna Borsa ha pagato di persona la sua scelta di libertà, ha subito una mentalità sessista che vede la donna come oggetto di possesso, ma ha anche dovuto soffrire il peso della solitudine e dell’impotenza nel tentativo di liberarsi dall’incubo che l’ha accompagnata nelle settimane precedenti la sua tragica fine.

Ma Anna rappresenta soprattutto un valore positivo: le migliaia di giovani donne del nostro territorio che hanno scelto di vivere e lavorare nella propria terra provando a costruirsi un futuro nonostante le mille difficoltà, senza clamori e con umiltà.

Per questo riteniamo che Anna rappresenti sia un simbolo da portare ad esempio per le generazioni attuali e future che un monito per non dimenticare le tante donne che continuano a morire vittime di una violenza ottusa e maschilista.

Pertanto, chiediamo che ad Anna Borsa venga intitolato un luogo pubblico della nostra città, possibilmente centrale, come piazza Sabbato, affinché questo insegnamento e questa memoria possano essere mantenuti giorno per giorno e per sempre".