Omicidio di Pontecagnano, il vicesindaco Memoli: "Non siamo riusciti a salvarla" "A noi resta il dolore di non essere riusciti ad aiutarla"

Domani è il giorno dell'addio a Anna Borsa nella chiesa Maria Santissima del Rosario di Pompei del quartiere Mariconda. Un dolore che ha sconvolto due comunità e al quale non ci si riesce a rassegnare. “La cosa che lascia l'amaro in bocca è che non siamo riusciti a fare nulla per questa donna perché era una ragazza gentile, educata, che no voleva denunciare il suo ex fidanzato, perché riteneva di fargli del male. Alla fine è stato lui a fare del male a lei e a toglierle la vita, ad annullare tutti i suoi sogni, i suoi progetti”.

A dirlo è il vice sindaco di Salerno Paki Memoli che ha commentato anche le parole di Vincenzo, il fratello della vittima che ha negato ogni possibilità di perdonare l'assassino di Anna. “Come si può pensare in questo momento ad un perdono – ha aggiunto il vicesindaco Memoli - impossibile ora per una famiglia che ha avuto una figlia sottratta all'amore del fratello, della mamma e del papà. Credo che ci voglia del tempo”.