Salernitana, Merola per l’attacco. E rispunta Capuano per la difesa Il club granata sogna Lescano ma ora pensa al calciatore del Pescara

Obiettivi in tutti i reparti. La volontà della Salernitana è forte: provare a rinforzare tutti i reparti e dare a Giuseppe Raffaele alternative di valore nelle zone di campo in cui si è sofferto. A centrocampo il probabile arrivo di Carriero permetterà di avere un elemento di intensità e dinamismo, qualità incarnate nel solo Tascone in questa prima parte di stagione. Arena invece darà fisicità al reparto arretrato. Nel valzer dei rinforzi però la Salernitana continua a guardare sempre a difesa e attacco per innalzare la qualità e lanciare messaggi alle dirette concorrenti per la promozione in serie B.

Lescano il sogno, tentazione Merola

Daniele Faggiano ha un sogno che porta il nome di Facundo Lescano. L’attaccante italo-argentino è stato convocato dall’Avellino per la trasferta di Bari ma non sarà titolare. Sarà questo l’ultimo impegno del 2025 prima di affidarsi al mercato. Il calciatore non vorrebbe lasciare la serie B (ci pensa il Pescara) e in C, nonostante il pressing di Union Brescia e Ravenna, apre solo alla destinazione granata. A rallentare l’affare la distanza tra la Salernitana e l’Avellino sulle cifre del prestito con diritto di riscatto. Faggiano guarda anche in casa Pescara: Sebastiani sogna Inglese come riferimento offensivo ma apre all’addio di Davide Merola, penalizzato da un lungo infortunio e ora non più intoccabile con il nuovo 3-5-2. Con l'arrivo dell'attaccante la Salernitana virerebbe con decisione sul 3-4-2-1 o 4-3-3.

Tosto aspetta, rispunta Capuano

L’arrivo di Arena in difesa permette alla Salernitana di avere ancora più rotazioni a disposizione. Con le possibili uscite di Frascatore e Coppolaro, il club granata potrebbe regalarsi un altro colpo in difesa. Lorenzo Tosto è sull’uscio ma Faggiano non ha ancora dato il suo placet definitivo all’affare. La volontà è quella di sondare se dovessero aprirsi opzioni interessanti. Tra queste anche quella legata a Capuano. Il capitano della Ternana, già vicino alla destinazione granata in estate, potrebbe lasciare la Ternana. Sul calciatore però si è fiondato anche il Pescara. La Salernitana però vuole provare a bruciare la concorrenza.