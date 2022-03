Droga e furti: controlli e denunce a Salerno e Vietri sul Mare Nei guai quattro persone, al lavoro i carabinieri

Droga e furti nel salernitano scattano le denunce. A Salerno, i carabinieri della locale compagnia hanno fermato un’automobile con a bordo due giovani. Dopo una perquisizione del veicolo i militari hanno trovato, nascosti nell'abitacolo, 50 grammi di hashish. Uno dei due ragazzi è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sempre nel capoluogo i militari hanno denunciato un 45enne, già noto alle forze dell'ordine che nei giorni scorsi si sarebbe reso responsabile di due furti. Il primo in un condominio dal quale ha portato via un monitor, il secondo in un ristorante dal quale ha rubato, dopo aver forzato la porta d'ingresso, diverse bottiglie e altro materiale. Beccato dai militari, sempre a Salerno, anche un 50enne sottoposto alla libertà controllata che è stato trovato fuori dalla sua abitazione di residenza senza autorizzazione.

Nella vicina Vietri sul Mare, invece, i militari della locale stazione e del nucleo cinofili hanno denunciato un 27enne del posto, che, in seguito ad una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di quasi 3 grammi di cocaina, oltre alla somma di 35mila euro in contanti, denaro e droga sono stati sequestrat