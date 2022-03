Truffa delle cravatte: denunciato dai Carabinieri in Costiera Amalfitana Era stato arrestato già nell’estate del 2020 per lo stesso reato

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, nella giornata di ieri, hanno denunciato un uomo di origini napoletane che ha tentato di truffare un cittadino di Conca dei Marini. L’operazione, condotta dai militari della locale Stazione, è frutto della sinergia creatasi in Costiera tra la popolazione e le forze dell’ordine: la vittima del tentato raggiro ha infatti prontamente segnalato l’episodio accadutogli ad una pattuglia in transito, che è così potuta intervenire.

Nello specifico l’uomo ha raccontato al personale dell’Arma di essere stato avvicinato da un signore distinto sulla cinquantina che, fingendosi un amico di vecchia data, gli voleva vendere delle cravatte di qualità ad un prezzo vantaggioso. Tuttavia qualcosa è andato storto, la truffa non è riuscita, ed il malvivente si è allontanato. I carabinieri sono riusciti ad individuarlo poco dopo poiché erano a conoscenza del numero di targa della sua macchina e perché lo avevano arrestato già nell’estate del 2020 per lo stesso reato: vista la situazione, l'uomo è stato condotto in caserma per accertamenti e dopo essere stato sottoposto ad accurata perquisizione veicolare è stato trovato in possesso di una trentina di cravatte contraffatte di bassa qualità, alcuni foulard e numerosi talloncini con il codice a barre riportanti un prezzo fuori mercato, da associare alle cravatte una volta vendute al malcapitato di turno. Il tutto è stato sottoposto a sequestro penale per ulteriori indagini mentre il fermato è stato deferito in stato di libertà per i reati di tentata truffa, ricettazione ed introduzione nello Stato di prodotti contraffatti.