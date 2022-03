Incidente della notte a San Pietro al Tanagro: 3 giovani feriti, uno è grave E' ricoverato presso l'ospedale di Polla in prognosi riservata. Indagini in corso

Un incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato 12 e domenica 13 marzo a San Pietro al Tanagro, nel Salernitano. Il bilancio è di un giovane in prognosi riservata ed altri due ragazzi feriti lievemente. Il sinistro è avvenuto al bivio del rettilineo di San Marzano. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto in cui viaggiavano i tre giovani è uscita fuori strada. Ad avere la peggio il giovane conducente, originario di Sant’Arsenio, che ora è ricoverato presso l’ospedale di Polla in prognosi riservata. Ferite lievi per gli altri due rimasti coinvolti nell’incidente.

Sul posto è intervenuto personale del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina ed i carabinieri per i rilievi del caso. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.