Scoppia bombola del gas, paura ad Omignano L'esplosione è stata causata da una fuga di gas

Paura, stamattina, ad Omignano per lo scoppio di una bombola del gas. E' accaduto, intorno alle 12, lungo la principale via Nazionale. Lo scoppio è avvenuto all'interno di un appartamento situato al primo piano di una palazzina. Fortunatamente, al momento dell'esplosione, non c'era nessuno in casa.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, diretti dal maggiore Annarita D'Ambrosio, e i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, per la messa in sicurezza della zona e verificare eventuali danni strutturali.

A causare l'esplosione è stata con ogni probabilità una fuga di gas. Sono ingenti, invece, i danni all'appartamento visto che, dopo lo scoppio, si è sviluppato anche un incendio.

Paura in tutta l'area anche per i residenti che improvvisamente hanno udito un forte boato, causato dall'esplosione.