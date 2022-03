Cava de' Tirreni piange la morte del piccolo Libero Il bimbo di 2 anni è stato investito accidentalmente dal nonno a Favignana. Inutili i soccorsi

Non solo Favignana ma anche la provincia di Salerno è a lutto per la morte del piccolo Libero, il bimbo di due anni deceduto dopo essere stato investito e travolto accidentalmente da un'auto in retromarcia, alla guida c'era il nonno. La mamma del bambino è originaria di Cava de' Tirreni. Non era a casa al momento dell'incidente. Il piccolo era affidato al padre, improvvisamente è sfuggito al suo controllo scappando nel cortile dell'abitazione dove c'era il nonno 75enne che stava facendo manovra e non si è accorto della presenza del nipote.

Soccorso dai familiari e dai sanitari del 118 presso il presidio ospedaliero dell’isola, i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Il bambino è morto a causa delle gravi ferite riportate. La Procura di Trapani ha avviato una inchiesta, nessuna autopsia sulla salma che è stata restituita alla famiglia per i funerali. Una morte che ha gettato un velo di tristezza su due comunità. Il sindaco di Favignana Francesco Forgione con un post sulla pagina ufficiale Facebook del Comune ha abbracciato "i genitori Viviana e Filippo".