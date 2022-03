Maxi incendio nella zona industriale di Eboli: fiamme altissime e nube tossica Avviso ai cittadini ad essere prudenti: "Massima allerta, tenere infissi e porte chiuse"

C'è preoccupazione per il maxi incendio che in serata ha interessato un'azienda della zona industriale di Eboli. I vigili del fuoco sono intervenuti per limitare i danni, che sono comunque molto ingenti.

Stando a quanto risulta, ad essere interessato dal rogo è il consorzio Ionico. Oltre a diverse squadre dei caschi rossi, sul posto ci sono anche le forze dell'ordine, le associazioni ed i rappresentanti dell'amministrazione comunale.

Una densa colonna di fumo nero si è alzata, propagandosi per chilometri sospinta anche dal vento. E non sono pochi i timori per le ricadute ambientali del grave incendio, sulle cui cause è stata aperta un'inchiesta.

Attraverso i propri canali, il Comune di Eboli ha lanciato un avvertimento ai cittadini: "Massima allerta e attenzione. Si invita la popolazione a tenere infissi e porte chiuse a causa di un gravissimo incendio scoppiato da poco in zona Pip di Eboli. Sul posto i vigili del fuoco. Monitoreremo attentamente la situazione".

Anche il primo cittadino Mario Conte ha avvisato: "A causa di un gravissimo incendio, avvenuto in zona Pip, invito la popolazione a tenere finestre ed infissi chiusi, a causa delle emissioni di fumi provenienti dall’incendio e utilizzare la massima prudenza".

L'invito a tenere chiuse porte e finestre è stato avanzato anche dal sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese, che ha sollecitato le persone alla massima attenzione.