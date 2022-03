Rogo in fabbrica ad Eboli, c'è l'ordinanza: "Attenzione in casa e nei terreni" I sindaci della Piana del Sele avvisano i cittadini: l'Arpac avvia il monitoraggio ambientale

Le centraline dell'Arpac al lavoro per valutare l'eventuale presenza di veleni nell'aria e nei terreni della Piana del Sele, dopo il devastante rogo che ha completamente distrutto il Consorzio Jonico Ortofrutta nella zona industriale di Eboli.

Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte per domare le fiamme, visibili anche a chilometri di distanza. Le lingue di fuoco, alimentate dal forte vento, si sono ben presto propagate a quasi tutto lo nstabilimento, che ha riportato danni molto ingenti. Per fortuna non si sono registrati feriti.

Sull'episodio i carabinieri della compagnia di Eboli hanno avviato le indagini. I sindaci Mario Conte e Cecilia Francese hanno firmato le ordinanze che raccomandano prudenza ai cittadini ebolitani e battipagliesi. Finestre e infissi chiusi, ortaggi e verdura da lavare accuratamente e comunque attenzione nei terreni agricoli. Vietate anche le manifestazioni ludiche e sportive nel raggio di due chilometri e mezzo dall'incendio.