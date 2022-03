Panico a Fisciano: uomo si scaglia contro auto, passanti e sanitari I volontari del "Punto" lo hanno condotto in ospedale dove ha provocato altri problemi

Si sono vissuti istanti di tensione questa mattina a Fisciano dove un uomo ha dato in escandescenza, scagliandosi contro i passanti e le autovetture in transito. Un comportamento che ha reso necessario l’intervento dei sanitari della Pubblica Assistenza “Il Punto” che, non con poca fatica, hanno provveduto a trasportare il paziente presso l’ospedale “Fucito” di Mercato San Severino. Un comportamento aggressivo che è proseguito anche all’arrivo nel pronto soccorso dell’ospedale della Valle dell’Irno: l’uomo, infatti, ha provato a più riprese a scappare, creando disordini e problemi per i sanitari. A quel punto si è reso necessario anche l’intervento dei carabinieri che lo hanno condotto in caserma a Mercato San Severino.