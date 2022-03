Eboli, insegue e minaccia di morte la ex fino alla caserma: arrestato 52enne L'uomo era stato già denunciato a gennaio, provvidenziale l'intervento dei militari

Ha inseguito e minacciato di morte la sua ex moglie fino alla caserma dei carabinieri di Eboli. Un vero e proprio incubo a cui hanno posto fine i militari della stazione ebolitana che hanno tratto in arresto un 52enne, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della sua ex, una donna di 49 anni. La vittima aveva già trovato il coraggio per denunciare tutto ai carabinieri. A gennaio scorso si era recata dalle forze dell'ordine e aveva raccontato gli atteggiamenti violenti del suo ex. Ma non è bastato. Ieri sera, infatti, l'uomo ha seguito la 49enne fino alla Compagnia di Eboli, minacciandola di morte. Fortunatamente l'intervento dei carabinieri, guidati dal capitano Emanuele Tanzilli, ha posto fine all'incubo: il 52enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Salerno. Un episodio che conferma l'importanza di denunciare quando ci si trova in contesti simili: il consiglio che arriva da forze dell'ordine ed esperti è di non sottovalutare mai gli episodi di violenza e di farsi aiutare dalle figure preposte.