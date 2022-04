Scontro auto-moto a Sapri, 14enne ricoverato al Cardarelli di Napoli Gravi le ferite riportate a polmoni e fegato dal giovanissimo

E’ stato trasferito all’ospedale “Cardarelli” di Napoli il 14enne residente a Policastro Bussentino, ferito ieri pomeriggio in un incidente stradale a Sapri. Il giovane, in sella a una moto con un amico, ha urtato la fiancata di un'auto, per poi finire contro il muro di un edificio. I due ragazzi sono stati trasferiti all’ospedale di Sapri, ma per il 14enne le condizioni sono apparse subito critiche per delle ferite gravi a polmoni e fegato.

Infatti, è stato predisposto il trasferimento in eliambulanza presso l'ospedale Cardarelli di Napoli. Resta riservata la prognosi a causa delle ferite riportate nell'impatto. Tutta la comunità locale si è stretta attorno al giovane e ai suoi familiari.

Sul posto, ieri pomeriggio, sono intervenuti tempestivamente, oltrei ai soccorsi, anche i carabinieri della locale stazione che dovranno riscostruire l'esatta dinamica del sinistro.