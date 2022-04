Mercato San Severino, rifiuti abbandonati in area protetta: "C'è anche amianto" In azione le guardie Ecozoofile Anpana: "Oggi gli incivili sono veramente tanti"

Degrado a Mercato San Severino, rifiuti di ogni genere e amianto in una scarpata. E' quanto è stato scoperto dalle guardie Ecozoofile Anpana, nella giornata di ieri, nell'area protetta del Parco Naturale Diecimare.

L'intervento ha avuto inizio a seguito di una dettagliata segnalazione da parte di alcuni cittadini. Giunto sul posto il personale ha scoperto una vera e propria discarica a cielo aperto: ammassati per terra vi erano rifiuti pericolosi e non pericolosi ed un grande quantitativo di amianto, smaltito da ignoti in una scarpata, lungo una strada comunale.

Le guardie ambientali hanno quindi effettuato tutti i rilievi fotografici e di posizione. Inviato il tutto agli Enti, è stata chiesta l'immediata rimozione dei rifiuti.

"Oggi gli incivili sono veramente tanti - scrivono dall'Anpana - Il nostro obiettivo è quello di fare alzare l'attenzione a tutti gli amministratori della provincia di Salerno".