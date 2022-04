Va in campagna, precipita in un dirupo: carabinieri ritrovano anziano dopo ore Ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato d'urgenza al Ruggi

Una task force congiunta tra carabinieri e vigili del fuoco, attivata quando è scattato l'allarme per la scomparsa di un uomo di 96 anni originario di Raito. I familiari hanno raccontato che l'anziano era uscito di casa in mattinata per andare in campagna, senza però fare ritorno.

L'allarme però è scattato solo poche ore fa: attivate subito le squadre d'emergenza, il 96enne ha riportato diverse ferite ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Ruggi di Salerno. Le sue condizioni sono strettamente monitorate dai medici.

I carabinieri della compagnia di Salerno guidati dal comandante Antonio Corvino hanno ricordato quanto sia importante, in casi come questo, denunciare prontamente la scomparsa di una persona. Ogni ora che passa, infatti, può essere determinante per salvare una persona.