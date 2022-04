Cava, ragazze disperse in montagna: salvate dal soccorso alpino Erano partite dal castello Arechi e avevano raggiunto San Liberatore

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania - CNSAS è stato allertato questa sera per due ragazze disperse in località Vicinale Valle nel territorio comunale di Cava de Tirreni. Le due escursioniste, partite dal castello Arechi, erano giunte in vetta al monte San Liberatore e durante la discesa hanno perso il sentiero principale, complice anche il calare del buio, imboccando un sentiero secondario. Hanno quindi prudentemente deciso di allertare il 112 che ha inoltrato all’allarme al Soccorso Alpino e Speleologico ed ai Vigili del Fuoco. Una squadra del CNSAS ha quindi raggiunto velocemente le ragazze riaccompagnandole giù a valle.