Vietri: incidente tra uno scooter e un'auto: feriti in ospedale E' intervenuta la Croce Bianca

Momenti di paura nella serata di ieri a Vietri, nei pressi dello svincolo in direzione della Costiera Amalfitana. A scontrarsi, per cause ancora non chiare un'auto e uno scooter. Violento l'impatto frontale, sul posto è immediatamente intervenuta un'ambulanza della Croce Bianca che ha soccorso i feriti, condotti in ospedale. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. I carabinieri hanno poi raggiunto il luogo dell'incidente, sono scattate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.