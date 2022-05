Battipaglia: auto si schianta contro il marciapiede, due feriti Travolta una moto parcheggiata, paura tra i clienti di un bar

Paura a Battipaglia, in via Salvatore Rosa, tra i clienti di un bar salvi per miracolo, hanno rischiato di venire travolti da un'auto che è finita improvvisamente sul marciapiede. La vettura, per cause ancora non chiare, è andata fuori strada a forte velocità, travolgendo una moto parcheggiata. I clienti del locale, seduti ai tavolini poco distanti, hanno assistito alla scena atterriti. Alla guida

due le persone di nazionalità straniera. Hanno riportato ferite nell'incidente e sono state soccorse e portate in ospedale per accertamenti. Su quanto accaduto indaga la Polizia Municipale.