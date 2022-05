Va a fuoco Torre Cerniola, paura ad Erchie: le fiamme nel locale cucina Le operazioni di spegnimento sono state molto complesse: le fiamme erano visibili dal mare

Un incendio ha interessato, stamattina, Torre Cerniola, a Erchie, nel comune di Maiori. Il rogo si è sviluppato intorno alle 9.30 con fiamme visibili sia dal mare che dalla SS163 "Amalfitana". Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori e squadra della sede centrale di Salerno con il supporto di mezzi speciali.

Il personale intervenuto ha constatato che l'incendio si era sviluppato nel locale cucina della Torre Cerniola. Le operazioni di spegnimento sono risultate complesse in quanto i mezzi non sono potuti arrivare vicino alla struttura, ma grazie al massivo intervento di uomini l'incendio è stato domato in pochissimo tempo.