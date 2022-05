Serre, travolto dal trattore: 65enne perde la vita L'uomo stava effettuando lavori agricoli in un suo terreno

Un uomo di 65 anni ha perso la vita a Serre a seguito di un incidente avvenuto in un terreno agricolo di località Favali. Il pensionato, da quanto si apprende, è stato travolto dal trattore che stava utilizzando per effettuare dei lavori agricoli in un suo terreno. Un impatto fatale che non ha lasciato scampo al 65enne, deceduto nonostante i tentativi effettuati dai sanitari di salvargli la vita.

Le cause della tragedia sono ancora in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli. Sotto choc l'intera comunità di Serre, colpita dal dolore per la morte dell'uomo.