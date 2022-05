Va a pescare, scivola e si fa male: salvato un pescatore 68enne ad Acerno Doppio intervento per il CNSAS: soccorsa una 17enne colta da un malore lungo il Sentiero degli Dei

Paura, nel pomeriggio di ieri, per un pescatore originario di Montecorvino Rovella, infortunatosi sulla riva del torrente nel territorio comunale di Acerno.

L'uomo, di 78 anni, era andato a pescare nell'area sottostante la SS 164, quando, probabilmente a causa della zona impervia, è scivolato ed ha riportato un trauma ad una gamba.

I compagni hanno quindi allertato il 118 che ha inoltrato l’allarme al Soccorso Alpino e Speleologico della Campania e ai Vigili del Fuoco.

I tecnici e sanitari del CNSAS hanno raggiunto, stabilizzato ed imbarellato l’infortunato. Quest’ultimo è stato poi trasportato con tecniche speleo-alpinistiche, insieme alle squadre dei VVF, a bordo strada per essere affidato all’ambulanza del 118.

Nel corso del pomeriggio di ieri, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto anche per un altro intervento lungo il Sentiero degli Dei.

Il CNSAS è stato allertato dalla centrale operativa 118 di Napoli Est per un’escursionista minorenne colta da malore. La ragazza, parte di una numerosa comitiva scolaresca, era da poco partita da Agerola per percorrere il sentiero quando, all’altezza della mattonella 10, si è accasciata a terra.

Gli insegnanti hanno così chiamato immediatamente il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza. L’equipe sanitaria ha raggiunto e stabilizzato la studentessa. Tuttavia essendo impossibilitata a ritornare ad attacco sentiero in autonomia, si è reso necessario l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico per il trasporto su barella della diciassettenne. I tecnici del CNSAS hanno quindi raggiunto la ragazza per imbarellarla e trasportarla fino all’ambulanza.