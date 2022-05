Teggiano, anziano non dà notizie da giorni: i soccorsi lo trovano a terra L'uomo è stata trasferito in ospedale a Polla

Paura per un anziano, a Teggiano, che non dava notizie di sé da diversi giorni giorni. I vicini, quindi, preoccupati, hanno deciso di allertare le forze dell'ordine che, giunte sul posto, hanno dovuto forzare l'ingresso per entrare nell'abitazione.

I militari hanno trovato l'anziano riverso a terra, in gravi condizioni. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno immediatamente trasportato l'anziano all'ospedale di Polla.

Resta ancora da capire, tuttavia, come mai l'uomo si trovasse riverso a terra.