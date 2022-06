Ferito con un fucile a piombini mentre è in moto: si indaga Il 25enne inizialmente non si sarebbe reso conto dell'accaduto

E' stato ferito con un fucile a piombini mentre si trovava in moto, vittima un 25enne di di Camerota, l'episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Sirena, nel comune cilentano. Sul caso, come riporta Infocilento, stanno indagando i carabinieri del posto. Pare che il ragazzo in un primo momento non si sia reso conto di quanto accaduto, solo successivamente avrebbe notato alcuni fori sul giubbotto e sulla maglia e anche una ferita che iniziava a fargli male. E' scattata così la denuncia. I militari hanno effettuato i rilievi e fatto partire le indagini per rintracciare il responsabile.