Choc in Costiera Amalfitana: bimbo di 13 mesi ingerisce liquido insetticida È arrivato in condizioni serie all'ospedale di Ravello, poi il trasferimento al "Santobono"

Un bimbo di 13 mesi è ricoverato all’ospedale “Santobono” di Napoli per aver ingerito del liquido insetticida. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio a Furore, perla della Costiera Amalfitana dove la famiglia del piccolo - proveniente da Roma - stava trascorrendo le vacanze. I genitori, intuita la gravità dell’accaduto, hanno lanciato immediatamente l’allarme. Il piccolo è stato così trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Costa d’Amalfi” di Ravello a bordo di un’ambulanza che è stata scortata dai carabinieri per velocizzare le operazioni di soccorso. Nel pomeriggio, infatti, la viabilità in Costiera Amalfitana era particolarmente congestionata per via della Regata Storica delle Repubbliche Marinare. I medici del nosocomio costiero hanno subito preso in carico il piccolo paziente che, assistito dal rianimatore, è stato intubato e stabilizzato. Poi, considerato anche il quadro clinico, è stato disposto il trasferimento al “Santobono” di Napoli dove il bimbo è arrivato con un elisoccorso partito dal porto di Maiori.