Degrado a pochi metri dal fiume Sele: scoperta "mini discarica" a cielo aperto Abbandonati in una piazzola tv, parti di carrozzeria, materassi: i controlli dell'Accademia Kronos

Ancora una denuncia di degrado e abbandono dal personale dell'Accademia Kronos di Salerno. La scoperta nel comune di Serre a pochi metri dal fiume Sele, ieri, durante la Giornata mondiale dell'ambiente.

"Dobbiamo prendere atto di una nuova situazione di degrado provocata dall'uomo. Un degrado che purtroppo evidenzia la scarsa considerazione che sappiano riservare all'ambiente", scrivono le guardie.

Le verifiche sono scattate dopo la segnalazione di un cittadino che ha denunciato la presenza di rifiuti abbandonati in una piazzola presente sulla strada che, superato il Ponte Sele, porta in direzione della fascia boschiva di Persano.

Giunti sul posto, le guardie hanno scoperto nell'area a meno di 30 metri dal fiume Sele una vera e propria discarica a cielo aperto con rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ed in particolare decine di schermi di tv, alcune carcasse di frigoriferi, parti di carrozzeria di autovetture, barattoli di vernici ed olio per auto, alcuni materassi, rifiuti provenienti da attività di ristorazione e bar, inerti di origine edilizia, rifiuti plastici ed indifferenziati.

Sono quindi partite le verifiche per risalire ai responsabili ed è stata inviata una dettagliata denuncia al Comune di Serre ed all'Ente Riserva chiedendo anche la rimozione dei rifiuti, il loro corretto smaltimento e la bonifica dell’area.