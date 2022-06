Polla: furto in un negozio di elettronica, i ladri sfondano la vetrina Portati via telefoni cellulari e computer

Furto nella notte in un negozio di elettronica a Polla, nella zona industriale. I malviventi hanno prima mandato in frantumi una delle vetrine del negozio e poi effettuato un grosso buco nella parete. Nonostante l'allarme i ladri sono riusciti a portar via in pochi attimi telefonini e computer esposti nel negozio per un bottino che si attesterebbe sui 50mila euro. I titolari hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina chiamati a intervenire. Al vaglio dei militari anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza del negozio, che in passato ha già subito furti.