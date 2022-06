Costiera, è fuori pericolo il bimbo che ha ingerito insetticida Il piccolo aveva staccato il diffusore elettrico di un antizanzare

Sta meglio ed è fuori pericolo il bimbo di 13 mesi trasferito in codice rosso all'ospedale Santobono di Napoli dopo aver ingerito del liquido insetticida. In un primo momento era stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale partenopeo, in queste ore il trasferimento nel reparto ordinario. Il piccolo, in vacanza con la sua famiglia, una coppia romana, in albergo a Furore aveva bevuto il liquido contenuto in un diffusore elettrico anti-zanzare, staccato dalla presa della corrente. Trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello gli era stata diagnosticata una intossicazione gravissima. Il bambino, intubato, era stato poi condotto in ambulanza con rianimatore a bordo al porto turistico di Maiori e poi elitrasportato a Napoli, al Santobono.