Educazione alla legalità economica, i finanzieri all'istituto "Medaglie d'oro" L'incontro delle fiamme gialle con ragazze e ragazzi della scuola di Salerno

Altro appuntamento della Guardia di finanza nelle scuole di Salerno: all'istituto comprensivo "Medaglie d'oro" l'incontro suil tena dell'educazione alla legalità economica.

"Scopo dell’iniziativa, tenutasi in un clima di particolare entusiasmo, dopo due anni di sospensione a causa della pandemia da Covid-19, è quello di educare i giovani alunni delle ultime classi della scuola primaria e della secondaria di primo grado al rispetto delle regole e della legalità economica, anche e soprattutto attraverso il contatto diretto ed alla collaborazione con le Forze dell’ordine - hanno sottolineato in una nota le fiamme gialle -. All’evento che ha avuto luogo presso i locali della scuola di Via Paolo Vocca hanno preso parte numerosi alunni, guidati dal dirigente scolastico e da alcuni insegnanti".

Dopo l'esecuzione dell'inno nazionale e la proiezione di un filmato sui compiti della Guardia di finanza, i ragazzi hanno soddisfatto le loro curiosità con domande centrate sull’attività di servizio svolta dai Finanzieri di Salerno.

Al termine, i ragazzi si sono portati nel piazzale interno della scuola per assistere all’esibizione pratica delle unità cinofile, durante la quale è stato descritto il lavoro che quotidianamente cane e conduttore svolgono in diversi scenari operativi, in special modo per la repressione dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti.