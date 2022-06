Salerno, notte di follia in discoteca: accoltellato un 28enne Indagini in corso da parte degli agenti della Questura

Gli spari esplosi sabato pomeriggio a Pastena hanno fatto suonare un campanello d'allarme sul fronte della sicurezza nella città di Salerno. Un episodio su cui stanno lavorando gli agenti della Squadra Mobile che, anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, proveranno a risalire ai protagonisti delle scene da far west. Ma l'agguato di via Dei Mille non è stato l'unico episodio di cronaca avvenuto nel fine settimana. In queste ore, infatti, è emerso un altro fatto che si è consumato nella notte tra sabato e domenica. Un 28enne di Campagna, a seguito di una rissa scoppiata in un locale notturno cittadino, è stato ferito con un coltello. Il giovane è stato soccorso e ricoverato nell'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona". Non è in pericolo di vita. Nella collutazione sono rimasti coinvolti anche altri quattro ragazzi, tutti maggiorenni e provenienti dalla provincia, che hanno riportato lievi traumi. Sul caso indagano gli agenti della Questura di Salerno che stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per provare ad identificare i responsabili.