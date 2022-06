Era stato trovato riverso a terra, è morto il 68enne di Teggiano L'uomo era stato ricoverato all'ospedale di Polla

Non ce l'ha fatta Matteo Di Pace, il 68enne di Teggiano trovato riverso in casa da vigili del fuoco e polizia municipale qualche giorno fa.

Il suo cuore ha smesso di battere presso l'ospedale di Polla, dove il 68enne era stato ricoverato. L'uomo, che viveva da solo, era stato trovato in gravi condizioni in seguito a un malore.

A chiamare le forze dell’ordine erano stati i vicini che non lo vedevano da alcune ore. Purtroppo, poi, ricoverato in ospedale, non ce l'ha fatta. La notizia della morte si è diffusa subito a Teggiano, dove l'uomo era conosciuto.