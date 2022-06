Rissa in discoteca a Salerno: sospesa la licenza al locale per 15 giorni Durante la violenta lite sono state ferite 5 persone, tra cui un giovane di Campagna accoltellato

Movida violenta a Salerno: dopo la maxi rissa scoppiata nella notte tra sabato e domenica scorsi in una discoteca, la polizia di stato sospende la licenza del locale. Durante la violenta lite sono state ferite 5 persone, tra queste un 28enne, originario del comune di Campagna, ha avuto la peggio riportando ferite da arma da taglio all'addome. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato, impegnata a ricostruire l'intera vicenda.

Dopo gli accertamenti al locale in cui è scoppiata la rissa, il Questore della provincia di Salerno, dott. Giancarlo Conticchio, ha firmato il provvedimento di sospensione della licenza: "Un provvedimento cautelare volto ad eliminare in via preventiva possibili fonti di pericolo per la sicurezza pubblica", si legge nella nota della questura.

La sospensione delle attività durerà per 15 giorni. Sul fronte penale, invece, proseguono le indagini per ricostruzione le dinamiche di ciò che è accaduto e delineare le responsabilità delle persone coinvolte.