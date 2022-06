Paura a Salerno, albero crolla lungo gli argini del fiume Irno Necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Forte (Help): «É una vergogna»

Un albero di grosse dimensioni questo pomeriggio è crollato lungo gli argini del fiume Irno, nel quartiere Fratte, a Salerno. Fortunatamente il tronco non ha provocato né danni, né feriti. Si è reso comunque necessario l'intervento dei vigili del fuoco che, con un'autogrù, hanno provveduto a rimuovere l'albero e rimettere in sicurezza la zona. L'episodio è stato segnalato anche da Lorenzo Forte che, attraverso l'associazione Help, ha chiesto la bonifica e la messa in sicurezza di tutte le aree verdi in città. «Questa è la gestione del verde pubblico a Salerno», ha tuonato Forte. «Una situazione anche pericolosa, il Comune è totalmente assente su questa tematica. Chiamerò i vigili urbani e denuncerò la cosa. Gli argini del fiume sono in queste condizioni, è davvero vergognoso».