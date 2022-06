Tredici atleti in ipotermia soccorsi dalla Guardia costiera tra Vietri e Cetara Doppio intervento: soccorso anche un marittimo colto da infarto sulla nave al largo di Agropoli

Due interventi a distanza di poche ore per la Guardia costiera di Salerno. Nel pomeriggio di ieri, alle 18:28 circa, la Sala Operativa è stata allertata per l'assistenza a tredici atleti, impegnati in una gara di nuoto di fondo, nello specchio d’acqua antistante i comuni di Vietri sul Mare e Cetara.

I tredici atleti erano infatti in difficoltà poiché colti da malore, una lieve ipotermia. Sono quindi state inviate due motovedette sul campo di gara, allertate anche due autombulanze presso il Molo Manfredi, dove sono state prestate la prime cui mediche del caso. Non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Alle ore 21:45 circa è scattato poi il secondo intervento, a seguito di segnalazione da parte dall’agenzia marittima di windsurf. Un membro dell’equipaggio a bordo di un’imbarcazione in navigazione a circa 14 miglia dal porto di Agropoli è stato colpito da un infarto.E' scattata così la macchina dei soccorsi. Immediatamente, sotto coordinamento della Direzione Marittima di Napoli, è stata disposto il dirottamento della nave verso il vicino porto di Agropoli per il successivo trasbordo su unità della Guardia Costiera con personale medico del 118 presente a bordo.