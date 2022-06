Choc a Castiglione del Genovesi, ragazza madre 28enne accoltellata in strada E' ricoverata in gravi condizioni: sul corpo riscontrate dieci ferite. Ricercato l'aggressore

Una 28enne (che è prossima a compiere 29 anni) di origini rumene è stata accoltellata ieri sera a Castiglione del Genovesi mentre rientrava in un centro di accoglienza per ragazze madri e donne in difficoltà. La ragazza, che era in compagnia dei suoi due figli minori, è stata avvicinata da un uomo che l'ha colpita con diversi fendenti. Sul suo corpo sono state riscontrate dieci ferite, tre delle quali più gravi. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata d'urgenza al “Ruggi” dove è ricoverata in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. I carabinieri della compagnia di Salerno, guidati dal capitano Antonio Corvino, sono al lavoro per risalire all'identità dell'aggressore. La pista investigativa più probabile è che la 28enne sia stata aggredita dal suo ex compagno, probabilmente a causa di un raptus di gelosia. Ma sono in corso ulteriori accertamenti per far luce sull'accaduto. I militari hanno avviato le ricerche a tutto campo e, in mattinata, è stato fatto alzare anche un elicottero per monitorare dall'alto la situazione.