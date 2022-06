Salerno, 14enne accoltellata ad un braccio È stata soccorsa e medicata al Ruggi. Il movente del ferimento sarebbe passionale

È stato un sabato da dimenticare sul fronte della violenza per Salerno e la sua provincia. Oltre al ferimento della 28enne avvenuto a Castiglione del Genovesi, ieri sera nella città capoluogo si è verificato un altro accoltellamento. Una ragazza di 14 anni è stata ferita al tendine di un braccio con un'arma da taglio. Fortunatamente la ferita riportata non ha reciso il tendine. La ragazza è stata medicata al pronto soccorso del “Ruggi” e già in serata ha potuto far rientro a casa insieme ai suoi genitori. Il movente del ferimento, da quanto si apprende, sarebbe riconducibile a motivi passionali. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato che sta provando a ricostruire l'accaduto e a risalire all'autore del ferimento.