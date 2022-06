Dipendenti comunali aggrediti a Salerno, la denuncia della Cisl Fp L'appello: "L'amministrazione faccia qualcosa. Stanchi di veder mortificato il personale"

Ancora un aggressione ai danni del personale servizi demografici del Comune di Salerno.

"Due dipendenti del Settore Servizi Demografici ed Elettorali, situato in via Picarielli, sono stati aggrediti mentre svolgevano i propri compiti istituzionali ", è la denuncia che arriva dalla Cisl Fp che riaccede i riflettori sul tema della sicurezza e chiede all'amministrazione di attivare tutte le procedure atte a tutelare il personale.

I fatti risalgono allo scorso 13 giugno. Secondo quanto riportato nella nota a firma dei responsabili sindacali Raffaele Vitale e Guido Nicola Monaco, dopo l'aggressione, uno dei dipendenti è stato costretto a ricorrere alle cure mediche presso l’Ospedale Ruggi D’Aragona.

"Si invita l’Amministrazione Comunale ad attivare tutte le procedure atte a tutelare il personale del Settore Servizi Demografici da aggressioni fisiche e verbali da energumeni e personaggi vari che pretendono in assenza di quanto richiesto, il rilascio di certificati, e quanto altro, sfogando la propria rabbia nei confronti dei dipendenti. Siamo stanchi di vedere mortificato, fisicamente e non solo, il personale dipendente al cospetto di chi vuole far valere le ragioni della prevaricazione e della violenza", l'appello lanciato dal sindacato.

"Considerato, che gli operatori del Settore Servizi Demografici, oberati da notevoli attività istituzionali, aggravati da una carenza di personale, riescono malgrado tutto a garantire, con il quotidiano impegno, l’erogazione ai cittadini di tutti i certificati, carte d’identità e quanto altro. Ma nonostante ciò sono ancora una volta costretti a subire sulla loro pelle le conseguenze di atti di inciviltà.

La Cisl Fp, nell'esprimere la massima solidarietà ai lavoratori aggrediti, si adopererà affinché l’Amministrazione Comunale e il Direttore del Settore Servizi Demografici attuino soluzioni efficaci per la salvaguardia e tutela dei dipendenti", si conclude la nota della Cisl Fp.