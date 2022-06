Droga e una pistola nascoste a casa: arrestata 29enne a Giffoni Valle Piana Scoperti e sequestrati 2,7 kg di hashish e una pistola calibro 9 con matricola abrasa

Beccata con droga e una pistola in casa: arrestata una 29enne a Giffoni Valle Piana. In azione i Carabinieri della locale stazione, con l'ausilio di un'unità cinofila antidroga.

Nel corso della perquisizione domiciliare, lo scorso 10 giugno, i militari hanno scoperto e sequestrato 2,7 kg di hashish suddiviso, in panetti da 100 gr. cadauno, ed una pistola calibro 9 con matricola abrasa.

La donna è stata arrestata in flagranza del reato ed, a seguito dell'udienza di convalida, posta in stato di libertà per mancanza di esigenze cautelari in quanto incensurata.