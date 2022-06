Salerno, grosso ramo precipita su un autobus alla fermata Il mezzo stava facendo salire i passeggeri

Momenti di paura questa mattina su Corso Garibaldi, nei pressi della stazione di Salerno. Un autobus, nell'accostare per far salire i passeggeri, ha troncato un grosso ramo di un albero, precipitato sulla parte anteriore del bus. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto sono

intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere il ramo, mentre le persone sono state fatte scendere dal mezzo. La situazione del verde pubblico in città è sempre più allarmante, si lamentano i cittadini.