Tragedia sulla Cilentana, scontro frontale tra due auto: muore un finanziere L'impatto tra gli svincoli di Omignano e Vallo Scalo

Tragedia lungo la Cilentana. Per cause ancora in corso di accertamento, tra gli svincoli di Omignano e Vallo Scalo, si sono scontrate due auto, una Fiat Seicento e una monovolume. L'impatto è stato violento, tanto che il suv ha sfondato il guardrail ribaltandosi a margine della carreggiata.

A perdere la vita un uomo di 55 anni. C’è anche un ferito. Sul posto sono giunte le ambulanze, per il trasporto all’ospedale San Luca, e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli. Spetterà ora ai carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Intanto, code chilometriche si registrano lungo la strada Cilentana, completamente bloccata. E' provvisoriamente interdetta al transito, in entrambe le direzioni, la tratta compresa tra gli svincoli di Omignano e Vallo Scalo. La circolazione è deviata sul posto con indicazioni in loco.

Il personale della Polizia Stradale e del 118 e di Anas sono sul posto per gli interventi del caso e per ripristinare la regolare transitabilità il prima possibile.