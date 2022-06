Spari in città, il sindaco Napoli: "Fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine" "Salerno è una città sicura. In caso di altri episodi tavolo per la sicurezza in Prefettura"

Un nuovo raid armato in città, cresce l'apprensione tra i cittadini ma il sindaco Vincenzo Napoli rassicura: “Salerno è una città sicura”. I carabinieri indagano per risalire agli autori che, martedì sera, poco prima della mezzanotte, hanno esploso dei colpi di pistola in piazza Ippolito di Pastina, nella zona del rione Petrosino. In particolare si sta cercando di capire se possano esservi dei collegamenti con l’altra sparatoria avvenuta nel cuore della zona orientale di Salerno, nei pressi di una farmacia in via Dei Mille a Pastena, lo scorso 4 giugno. Il sindaco Enzo Napoli ha però voluto smorzare i toni sull’ipotesi di una guerra tra bande di ragazzi.

“Ho parlato con il vice questore vicario, il quale mi ha garantito che le verifiche sono in corso. Siamo tranquilli, la Questura ha sempre dato prova di una particolare efficienza nel verificare e assicurare alla giustizia eventuali malviventi. Spero e credo che, anche questa circostanza, facciano altrettanto”. Ed infine una rassicurazione per i cittadini: “Salerno è una città sicura. Basta guardarsi intorno per rendersi conto di quanto Salerno sia un'isola felice. Per questo sono moderatamente ottimista. Se si dovessero verificare altri episodi spiacevoli chiederò la convocazione di un tavolo per la sicurezza per verificare le azioni messe in campo su tale fronte”, le parole della fascia tricolore.