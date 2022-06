Barca affonda a Marina di Camerota, tratti in salvo gli occupanti L'imbarcazione è affondata nell’Area marina protetta degli Infreschi e della Masseta

Attimi di paura, oggi pomeriggio, per sei persone a bordo di una barca, affondata nell’Area marina protetta degli Infreschi e della Masseta all’altezza di Torre Mozza, nello specchio d’acqua antistante la costa di Camerota.

Tempestivo l'intervento della guardia costiera locale, coordinata dall'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro agli ordini del tenente di vascello Amalia Mugavero. Gli occupanti, a bordo della barca, sono stati tratti in salvo.

Fondamentale è stato anche l'aiuto di un'altra barca in transito che si è accorta del pericolo e si è avvicinata, facendo salire a bordo i sei malcapitati.

Sono in corso le operazioni per provare a rimetterla in galleggiamento da parte di un cantiere della zona con propri subacquei specializzati. Le persone tratte in salvo sono state scortate dal gommone della Guardia Costiera di Marina di Camerota e saranno sentite per capire le cause dell'affondamento.