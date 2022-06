Salerno, paura in via Guercio: palma a fuoco, il fumo entra nelle case I residenti hanno anche provato a spegnere le fiamme prima dell'arrivo dei pompieri

Tanta paura ma per fortuna nessun danno nell'incendio che si è registrato nel primo pomeriggio in Via Luigi Guercio a Salerno dove, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco una delle palme che fa parte del panorama urbano della zona.

A far scattare l'allarme sono stati i residenti, che si sono trovati con il fumo all'interno delle abitazioni: prima del provvidenziale intervento dei vigili del fuoco sono stati proprio i condomini a provare a spegnere il rogo, gettando acqua sulla pianta.

Tanto spavento ma non si sono registrati feriti: l'accesso alla strada è stato interdetto quasi per un'ora, per consentire ai caschi rossi di ultimare l'intervento.