Salerno, tragico incidente stradale sulla Lungomare: muore giovane centauro Fatale lo schianto con un'auto: il 23enne non ce l’ha fatta

Tragedia nel primo pomeriggio sulla Lungomare di Salerno, nei pressi dell'area sosta camper alla zona orientale. Un giovane centauro ha perso la vita dopo un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, si sarebbe scontrato con un'automobile che stava svoltando all'interno dell'area parcheggio dei camper. L'impatto è stato violentissimo e per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Sul posto le ambulanze del 118 e le forze dell'ordine. Tante le persone che si sono radunate nella zona, traffico paralizzato.

IN AGGIORNAMENTO