Ravello, Ferrari parcheggiata sulle strisce disabili, 165 euro di multa Alla guida dell'auto, con targa inglese, una coppia di turisti

Ferrari parcheggiata nell'area destinata ai disabili. Questa mattina a Ravello, gli agenti della polizia locale hanno lasciato sul parabrezza della vettura con targa inglese e guida a destra una contravvenzione da 165 euro.

La Ferrari California era stata parcheggiata nelle strisce gialle nei pressi di piazza Duomo per tutta la scorsa notte. Non vi erano esposti contrassegni a giustificare la sosta in spazi dedicati. Intorno alle 11.30 il proprietario dell'auto non si è scomposto alla vista della multa. Entrato in auto con la sua compagna è ripartito. Per lui sono previsti anche quattro punti di decurtazione dalla patente di guida.