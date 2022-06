Paura all'Università di Salerno: ragazzo ferito con arma da taglio E' successo questa mattina, indagini in corso

Sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per cercare di ricostruire quanto accaduto questa mattina all'Università di Salerno, dove un ragazzo è stato ferito con un'arma da taglio.

Stando a quanto si apprende, alla base dell'alterco ci sarebbe una lite per futili motivi. Il litigio è avvenuto in una piccola aula studio della facoltà di Informatica. Dalle parole si è in poco tempo passati ai fatti, ed uno dei due giovani coinvolti è stato ferito con l’arma da taglio, ma per fortuna non in maniera grave.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino.