Tragedia sfiorata sull'Aversana, auto in fiamme: salvi mamma e figlio Immediato l'intervento dei vigili del fuoco

Tragedia sfiorata questo pomeriggio lungo la strada provinciale Aversana, a Pontecagnano. Nel tratto compreso fra le rotatorie di via Flavio Gioia e via Magellano, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. All’interno dell’abitacolo in quel momento si trovavano una donna e suo figlio che, fortunatamente, sono riusciti a mettersi in salvo prima che le fiamme divorassero il veicolo.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che si sono occupati di mettere in sicurezza l'area. Inevitabili disagi al traffico veicolare.